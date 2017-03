Tödlicher Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße

17 zerkratzte Autos in Wittlich

Wittlich. In der Nacht vom 11 auf den 12. März zwischen 20 Uhr und 9.36 Uhr wurden in Wittlich insgesamt 17 PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich Sternbergstraße – Am Rommelsbach – Trierer Landstraße – Brunoystraße 17 Autos beschädigt, indem sie Motorhauben und Beifahrerseiten zerkratzt haben. Teilweise wurden ganze Schriftzüge in die Pkw geschrieben. Es entstand ein Schaden von insgesamt ca. 16.000 Euro. Wer Hinweise geben kann oder im Tatzeitraum mehrerer Personen in diesem Bereich gesehen hat, die sich auffällig an den PKW aufhielten, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Wittlich in Verbindung zu setzten. Auch weitere Geschädigte sind gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel: 06571 / 92 60 zu melden.In der Nacht vom 11 auf den 12. März zwischen 20 Uhr und 9.36 Uhr wurden in Wittlich insgesamt 17 PKW beschädigt. Bislang unbekannte Täter haben im Bereich Sternbergstraße – Am Rommelsbach – Trierer Landstraße – Brunoystraße 17 Autos beschädigt,…