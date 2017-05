Auswärtssieg nährt Hoffnung auf vierten Tabellenplatz

Von Arno Boes.

Erstmals stand nach langer Verletzungspause Abwehrrecke David Eberhardt in der Hunsrücker Startelf und das hatte direkt Wirkung auf das Karbacher Spiel. Schon in der fünften Minute traf der „Lange“ zum 0:1 für die Gäste. Danach zogen sie sich etwas stärker in die Defensive zurück. In den letzten Spielen waren die Blau-Weißen oft von langen Bällen aus der gegnerischen Abwehr überspielt worden, diesmal versuchten sie es selber mit dieser Taktik und kamen damit auch zu Chancen. Die beste hatte Enrico Köppen in der 24. Minute mit einem Foulelfmeter, Lukas Klappert war zuvor im Koblenzer Strafraum zu Boden gerissen worden. Doch wie schon in den Spielen zuvor konnten die Karbach auch diesen Strafstoß nicht verwerten, der Ball von Köppen war einfach zu schwach geschossen. Statt 0:2 stand es dann in der 33. Minute 1:1, Sauerborn traf für RW aus dem Fünfmeterraum.

Auf beiden Seiten gab es noch Chancen, was sich auch im zweiten Durchgang fortsetzte. Karbach hatte dabei aber das bessere Ende für sich, in der 61. Minute traf Selim Denguezli nach einem Freistoß zur 1:2-Führung. Das schien die Koblenzer zu beeindrucken, ihr Spiel war in der Folge nicht mehr so druckvoll, Karbach wurde zum bestimmendem Team. Und als in der 79. Minute Enrico Köppen dann mit dem 1:3 doch noch sein Tor machte, war die Partie endgültig entschieden.

„Wir waren vielleicht ein wenig zu defensiv, aber Rot-Weiß hat im Angriff eine körperlich starke Mannschaft, da wollten wir uns nicht überrumpeln lassen“, meinte Trainer Torsten Schmidt nach dem Abpfiff. „Aber meine Mannschaft hat gezeigt, dass sie heute gewinnen wollte. Nach dem Pokal-Aus haben wir uns als Saisonziel den vierten Tabellenplatz vorgenommen. Statt der Niederlage gegen die TuS nachzutrauern, hat das Team heute gezeigt, dass dieses Ziel noch realistisch ist. „

Um diesen vierten Platz noch zu erreichen müsste allerdings Mechtersheim (aktuell Platzvier) in den letzten beiden Saisonspielen patzen, denn sie haben vor den Karbachern (Platz fünf) noch vier Punkte Vorsprung. Die nächste Aufgabe für Karbach sollte drei Punkte auf den Hunsrück bringen, denn am Samstag, 13. Mai, um 15.30 Uhr geht es zum weit abgeschlagenen Tabellenschlusslicht nach Burgbrohl.