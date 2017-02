FC Karbach: 1:0-Testspielsieg gegen Regionalligist Siegen

von Arno Boes

Die Sportfreunde aus Siegen spielen in der Regionalliga West, stehen dort allerdings auf dem 16. Tabellenplatz. Trainer Thorsten Seibert musste für die Partie gegen Karbach aber auf einige verletzte Spieler verzichten und den Kader mit U21-Akteuren auffüllen. Auch die Karbacher Mannschaft war noch durch Blessuren dezimiert, nur der in der Vorwoche aussetzende Torwart Florian Bauer konnte wieder von Anfang an spielen. Er hatte aber zunächst einen relativ ruhigen Abend, denn mit gekonntem Angriffsspiel kamen die Hunsrücker immer wieder vor das Siegener Tor. Die erste große Chance hatte Enrico Köppen mit einem Kopfball in der achten Minute. Wie sein Gegenüber setzte auch Karbachers Coach Torsten Schmidt auf eine stabile Vierer-Kette in der Abwehr, ein kompaktes Mittelfeld und Angriffsaktionen über die Flügel. Trotz ähnlicher Taktik neutralisierten sich die Mannschaften nicht, sondern beide forcierten die Offensive, womit über die gesamten 90. Minuten ein flottes und ansehnliches Spiel geboten wurde.

In der 29. Minute bewahrte Bauer seine Mannschaft mit einem tollen Reflex vor dem Rückstand, zehn Minuten später zeigten die Karbacher mit einer Kombination über Junk, Fischer, Klasen und Köppen einen ihrer schnellen Konter, der aber in den Armen des Siegener Schlussmanns landete. Auch einen Freistoß für Siegen an der Karbacher Strafraumgrenze wehrte Bauer mit den Fäusten ab, torlos ging es in die Pause.

Trotz Wechsel in der Halbzeit behielten beide Teams den Angriffsfußball bei, Karbach hatte dabei ein leichtes Übergewicht bei den rausgespielten Chancen. Immer wieder war es Routinier Thomas Klasen, der mit seinen Hereingaben Enrico Köppen in Schussposition brachte. In der 63. Minute ging der Ball noch vorbei, vier Minuten später aber traf Köppen zum 1:0 für den Oberligisten.

Siegen versuchte alles, um den Ausgleich herauszuspielen, doch die Karbacher Abwehr hielt und Torwart Florian Bauer konnte sich noch das ein oder andere Mal auszeichnen. Vorne hatten die Hunsrücker noch ein paar gute Chancen, ein weiterer Treffer gelang aber nicht mehr. Am Ende konnte sich das Team von Torsten Schmidt über einen verdienten Erfolg über den Regionalligisten freuen. „Wir haben ein gutes und engagiertes Spiel gezeigt, das auch Fortschritte gegenüber den bisherigen Testspielen brachte. Ich bin mit unserem derzeitigen Stand zufrieden, hoffe aber auch, dass wir die noch anstehenden Belastungen durch die Hallenturniere und die lange fest eingeplanten Testspiele ohne weitere Verletzungen überstehen.“, so Schmidt.

Nach Rücksprache mit dem Rheinland-Verband müssen die Karbacher am Sonntag beim Südwest-Hallenturnier in Niederwörresbach antreten, sonst müssten sie laut Statuten Meistertitel und Preisgeld an den Verband zurückgeben. Turnierbeginn ist am kommenden Sonntag (12. Februar) um 13.20 Uhr. Am Vortag (11. Februar) steht für die Karbacher das lange vereinbarte Testspiel beim SV Rot-Weiß Hadamar an. Anpfiff ist dort um 14 Uhr.