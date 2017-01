FC Karbach: Knappe Niederlage gegen Rosport

von Arno Boes

Eigentlich war das Spiel wie bereits im Vorjahr auf dem Platz in Zell an der Mosel vorgesehen. Doch der war wegen der anhaltenden winterlichen Wetterverhältnisse diesmal nicht bespielbar, so dass die Partie nach Ralingen nahe der deutsch-luxemburgischen Grenze verlegt werden musste.

Beide Mannschaften gingen die Partie mit viel Elan an und es entwickelte sich eine Begegnung mit viel Tempo und auch einigen guten Spielzügen. Dabei gingen die Karbach mit ihrer Oberliga-Routine etwas gekonnter zu Werke und übten so Druck auf die Defensive der Victoria aus. Ein ums andere Mal war die Hintermannschaft des von Patrick Zöllner trainierten Gastgebers gefordert, aber sie hielt den Kasten sauber. Torlos ging es in die Pause.

Nach dem Wiederanpfiff setzte sich die Partie ähnlich fort, dann erhielten die Rosporter nach einem ihrer wenigen Angriffe einen Eckball. Der Ball flog in den Strafraum der Karbacher, die in dem Moment etwas unaufmerksam und nicht optimal aufgestellt waren. Gilles Feltes, der aufgerückte Abwehrspieler der Victoria kam mit dem Kopf an den Ball und setzte ihn in der 50. Minute zum Führungstreffer für die Luxemburger in Karbacher Tor.

In den verbleibenden vierzig Minuten ging die Begegnung weiterhin hin und her mit Übergewicht für die Karbacher. Die versuchten alles, um den Ball ins Rosporter Tor zu bringen. Aber vergebens, am Ende freute sich die Victoria, die vor allem in der Abwehr immer besser wurde, über den knappen Testspielsieg gegen den Oberligisten aus dem Hunsrück.

Am Rande der Partie wurde bekannt, dass im Sommer ein weiterer Spieler das Karbacher Oberliga-Team verlassen wird. Sowohl vorher in der Rheinland- wie nun auch in der Oberliga spielt Philipp Flaßhaar seit fünf Jahren für die Karbacher überwiegend auf der Mittelposition vor dem eigenen Strafraum. Am Ende der Saison wird er zu seinem Stammverein, der SG Morshausen, zurückkehren. Dort soll er beim A-Ligisten die Rolle des Spielertrainers übernehmen.

Am Mittwoch tritt der FC Karbach beim SC Eintracht Bad Kreuznach in Winzheim zum nächsten Testspiel an (19.30 Uhr), auf dem Kunstrasenplatz in Hürth trifft man dann am kommenden Samstag um 15.00 Uhr auf den FC Hürth.