FC Karbach: Testspiel-Niederlage gegen den 1. FC Köln

von Arno Boes

Zum Testspiel nach der ersten Trainingswoche ging es für Trainer Torsten Schmidt und sein Team nach Köln zum 1. FC. Mit dem Top-Club der Domstatdt hatte man einen Test vereinbart gegen die von Ex-Nationalspieler Patrick Helmes betreuten U21-Mannschaft, aus der es immer wieder der ein oder andere Spieler auch in den Profi-Bereich schafft. Der sehr gut präparierte Trainingsplatz dieser Profis war dann auch die Arena für das Testspiel, in dem die im Schnitt rund 3-4 Jahre jüngeren Kölner zunächst mit Druck anfingen. Aber die Karbacher hielten dagegen, stoppten die Kölner Angriffe meist vor dem Strafraum. Das hielt bis zur 16. Minute, in der die Kölner eine Unachtsamkeit in der Karbacher Abwehr nutzten, diese überliefen und zum 1:0 ins Tor trafen.

Ein wenig waren die Karbacher davon beeindruckt, fanden nicht sofort wieder in ihre Aufstellung und mussten in der 21. Minute durch einen schnell von den Kölnern vorgetragenen Angriff das 2:0 hinnehmen. Damit aber fühlten sich die Gastgeber wohl etwas zu sicher, denn schon eine Minute später gelang den Karbacher durch Tobias Jakobs der Anschlusstreffer. Und in der 26. Minute hatte Marco Gietzen allein vor dem Tor den Ausgleich für Karbach auf dem Fuß, der Kölner Torwart rettete aber mit einer Glanzparade. Die Karbacher blieben am Drücker, hatten noch die ein oder andere Chance, es blieb aber bei der knappen Kölner Führung zur Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit wechselten beide Trainer mehrfach, brachten jeweils den gesamten verfügbaren Kader nach und nach ins Spiel. Bei Karbach fehlte von den 20 Spielern nur Sören Klappert, den eine Fußverletzung noch außer Gefecht setzt. Die Wechsel wirkten sich auf den Spielfluss aus und da machte sich dann bemerkbar, dass die Kölner U21 unter Profibedingungen trainiert. Das Karbacher spiel blieb engagiert, die Kölner nutzten aber ihre Cleverness und gutes Stellungsspiel, um die Karbacher Abwehr zu überlaufen. Damit hatten die Gastgeber ein Übergewicht in der zweiten Halbzeit, die sie in der 57. Minute zum 3:1, 65. Minute zum 4:1 und in der 75. Minute zum 5:1 Endstand nutzten. Den Schlusspunkt der Partie setzte Karbach, einen Freistoß in der Schlussminute setzte Yannik Rinker krachend an den oberen linken Pfosten.

Patrick Helmes freute sich am Ende über das Spiel: „Für uns sind Top-Mannschaften aus den Oberligen immer ein guter Prüfstein. Da können meine Jungs doch noch einiges in Sachen Spielaufbau und Taktik lernen. Als wir zum Ende der ersten Halbzeit etwas die Konzentration verloren haben, setzte Karbach uns gut unter Druck, der Ausgleich wäre verdient gewesen. Der Endstand ist sicher für Torsten Schmidt und auch für mich nicht so wichtig, hier zählte mehr die Qualität des Spiels. Und da war Karbach für uns genau das richtige Team.“

Auch Torsten Schmidt sah das so: „Wir haben in der Woche unter den winterlichen Bedingungen im Hunsrück nicht so trainieren können, wie ich mir das gewünscht habe. Vor diesem Hintergrund haben wir uns ganz gut präsentiert, das Ergebnis ist tatsächlich nicht so wichtig. Für mein Team ist es eine Motivation für die kommenden Aufgaben, wenn wir gegen Mannschaften aus namhaften Vereinen spielen können, so wie im November gegen Mainz. Deshalb habe ich allen Spielern heute eine Einsatzzeit gegeben, je nach Verlauf der weiteren Oberliga-Saison kann es auf jedes Teammitglied noch ankommen.“

Titelverteidigung beim Hallen-Masters

Einen Tag später stand ein Teil der Karbacher-Oberligamannschaft in Simmern beim Futsal-Masters auf dem Parkett. Nach Siegen gegen Niederburg, Argenthal und Unzenberg stand man im Halbfinale, mit einem 4:1-Sieg gegen Unterkülztal ging es im Endspiel erneut gegen Argenthal. Hier zeigten die Karbacher, dass sie auch in der Halle als Team funktionieren, mit einem 2:0-Sieg konnten sie den Titel aus dem Vorjahr erfolgreich verteidigen.

Das nächste Testspiel der Karbacher findet am Samstag, 28.01. in Zell an der Mosel statt, Gegner ist um 14.30 Uhr der FC Victoria Rosport aus Luxemburg.