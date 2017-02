Futsal: Karbach ist Südwest-Meister

Eigentlich wäre der Oberligist am Samstag beim SV RW Hadamar zum Testspiel auf dem Kunstrasenplatz angetreten, der war aber durch den nächtlichen Schneefall nicht bespielbar. Somit ging es mit frischen Kräften in das Landesleistungszentrum nahe Idar-Oberstein, dort wurden mit sechs Teams die SW-Runde ausgetragen. Im ersten Spiel gegen den Club Warriors Saar brauchten die Hunsrücker einige Zeit, um ins Spiel zu finden. Doch am Ende stand ein klarer 3:1-Sieg auf der Liste.

Das zweite Spiel war umkämpft, die SG Meisenheim machte mit der Unterstützung seiner zahlreich anwesenden Fans Druck auf die Karbacher. Die aber blieben ruhig, suchten mit guten Kombinationen den Spielfluss aufzubauen. Selim Denguezli erzielte die Führung, doch Meisenheim konnte wenig später ausgleichen. Doch der Torschütze zum 1:0 hatte einen sehr guten Tag erwischt, brachte die Karbacher wieder mit 2:1 in Führung, Sanel Rahic erzielte wenig später das 3:1. Meisenheim erzielte zwar noch ein Tor, aber mit dem 3:2 hatte sich Karbach den Gruppensieg gesichert.

Im Halbfinale ging es gegen den saarländischen SV Auersmacher, auch das Spiel war bis in die Schlussphase spannend. Dann aber war es wieder Rahic, der das Eis für die Karbacher mit seinem Führungstreffer brach. Tim Puttkammer, erneut Motor im Spiel der Blau-Weißen, machte kurz vor der Schlusssirene mit dem 2:0 den Finaleinzug perfekt.

Es ging erneut gegen die SG Meisenheim, die schnell das 1:0 erzielten. Nur knapp zwei Minuten später traf Tim Puttkammer zum Ausgleich. Meisenheim suchte vorne die Entscheidung, scheiterte aber mehrfach am Pfosten oder am glänzend aufgelegten Karbacher Schlussmann Lukas Schmitt. Nach einer solchen Aktion nahm sich Kapitän Maxi Junk den Ball, umspielte mit einem schnellen Antritt zwei Gegner und passte zu Puttkammer, der fast unbedrängt zum 2:1 einschob. Kurz vor der Sirene erhielt Meisenheim durch das vierte Mannschaftsfoul der Hunsrücker einen Zehn-Meter-Strafstoß zugesprochen. Lukas Schmitt blieb auf der Linie stehen und wehrte den scharf geschossenen Ball mit den Fäusten nach links ab. Nur wenig Sekunden später gelang Tobias Jakobs mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung.

„Bei uns hat heute das in der Halle so wichtige Umschaltspiel zwischen Abwehr und Angriff sehr gut funktioniert. Das war der Schlüssel zum Erfolg.“, meinte Trainer Torsten Schmidt am Ende. „Am Anfang der Runde waren wir eigentlich nicht so begeistert, neben den Testspielen draußen auf Drängen des Verbandes auch noch beim Futsal antreten zu müssen. Aber diese Spiele haben uns als Team richtig zusammengebracht, das hat eine eigene Dynamik erhalten. Die Teilnahme an der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft ist ein toller Erfolg sowohl für die Mannschaft und den gesamten Verein.“

Los geht es für die Karbacher mit dem Viertelfinale, das voraussichtlich in der zweiten Märzhälfte stattfinden wird. Wann genau, muss noch festgelegt werden, denn neben dem dann laufenden Oberliga-Betrieb ist der FC Karbach ja auch noch im Rheinland-Pokal dabei. Hier steht am 7. März das Viertelfinale gegen Trier-Tarforst an.

Davor ist am kommenden Samstag (18. Februar) das letzte Testspiel angesetzt, Gegner ist auf seiner Anlage um 12 Uhr der VfL Alfter. Am 25. Februar startet mit dem Heimspiel gegen die Borussia aus Neunkirchen auf dem Quintinsberg die Oberliga in das Jahr 2017.