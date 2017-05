Karbach im Pokalfieber: 1:1 gegen Salmrohr

Von Arno Boes.

Und eben der FSV Salmrohr, sonst Gastgeber in seinem Stadion, ist im Pokal schon lange ausgeschieden und in der Oberliga massiv abstiegsgefährdet. Deshalb war das Oberliga-Spiel der Karbacher gegen den FSV auf eigenem Platz nicht eben leicht zu nehmen, die Gäste kämpfen um jeden Punkt, um nicht in die Rheinland-Liga abzusteigen.

Gleich in der ersten Minute aber mussten sie fast das 1:0 für Karbach hinnehmen, Tobias Jakobs setzte den Ball nur knapp über das Tor. In den folgenden rund 30 Minuten hatten beiden Mannschaften ihre Chancen, Karbach war dabei leicht im Vorteil. Den machten aber die Gäste zunichte, denn in der 31. Spielminute schloss Helbig mit einem Schuss ins lange Eck einen Angriff mit der 0:1-Führung der Salmtaler ab.

Doch noch vor der Pause schaffte Karbach den Ausgleich. Für einige Salmrohrer war das grenzwertig, denn einer ihrer Mitspieler lag verletzt auf dem Boden, als Enrico Köppen nach feinem Solo von Tobias Jakobs den Ball zum 1:1 über die Linie brachte. Beide hatten den Blick nach vorne und somit den Ausfall des Gästespielers nicht wahrgenommen. Üblicherweise wird als Geste der Fairness der Ball ausgespielt, wenn ein Spieler am Boden liegt, in diesem Fall aber ging alles recht flott und die Karbacher Angreifer hatten die Verletzung nicht sehen können. Fast wäre mit dem Halbzeitpfiff durch Matthias Fischer noch das 2:1 für Karbach gefallen, aber der Ball wurde im letzten Moment abgewehrt.

Torsten Schmidt nahm schon früh in der zweiten Halbzeit mit Tobias Jakobs, Enrico Köppen und Johannes Göderz drei wichtige Akteure vom Platz, um sie für das Pokalspiel zu schonen. Damit blieben die Chancen eher rar. Kurz vor Ende hätte Selim Denguezli noch den Siegtreffer durch ein Anspiel auf Tim Puttkammer oder auch selbst erzielen können. Er entscheid sich für letzteres, sein Schuss war dann aber kein Problem für die Salmtaler Abwehr. Mit der Punkteteilung konnte sich Karbach unter den gegebenen Umständen zufriedengeben, für den FSV Salmrohr dürfte es aber zu wenig im Kampf gegen den Abstieg sein.

Trainer Torsten Schmidt hat sein Team nun voll auf den Pokal eingestellt. Bis auf Kapitän Maxi Junk (Kreuzbandriss) sind alle Spieler dabei, Thomas Klasen hofft, vom Trainerlehrgang in der Sportschule Hennef am Spieltag früher abreisen zu dürfen. Ab 16.30 Uhr ist die Sportanlage auf dem Quintinsberg geöffnet, Parkplätze stehen im Industriegebiet Dörth und auf dem P+R-Parkplatz an der L213 zur Verfügung. Sollten mehr als 1 500 Zuschauer kommen, wäre der FC Karbach mehr als zufrieden, insgeheim rechnet man sogar mit 2 000 Fans, darunter ca. 400 aus Koblenz.