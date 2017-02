Karbach kasiert 4:0-Niederlage im Testspiel

Von Arno Boes

Viel Zeit zum Feiern hatten die Blau-Weißen nach dem Futsal-Titelgewinn nicht, denn schon am Montagabend stand das Testspiel in beim Hessenligisten an, das am Samstag wegen Schnee ausfallen musste. Auf der hoch gelegenen Anlage der Gastgeber blies ein ziemlich kalter Wind. Und das galt nicht nur für die Witterung, sondern auch für die Spielweise der Rot-Weißen. Die setzten von der ersten Minute an die Karbacher mit einem offensiven Pressing unter Druck und versuchten schon an der Mittellinie, das Angriffsspiel der Hunsrücker abzufangen. Und dabei hatten sie Erfolg, erst nach zehn Minuten brachte Selim Denguezli erstmals den Ball auf das Hadamarer Tor. Und eine Minute später hatte Maxi Junk die Führung auf dem Fuß, sein Schuss ging aber knapp daneben. De Karbacher Kapitän hatte kurz darauf noch zwei weitere gute Chancen, ein Tor wollte aber nicht fallen.

Hadamar setzte auf seine Konter, jeweils eingeleitet durch weiter Abschläge ihres Torwarts. Und damit überrumpelten sie in der 12. Minute die Karbacher Abwehr, das 1:0 für die Gastgeber war die Folge. Damit ging es auch in die Pause. Karbach war zwar etwas aktiver im Angriffsspiel, aber es fehlten dann doch die zwingenden Aktionen vor dem Tor.

Die Hessen spielten im zweiten Abschnitt mit dem kräftigen Wind und das kam ihrem Konterspiel noch weiter entgegen. Trainer Torsten Schmidt wechselte auf Karbacher Seite zwar Oskar Feilberg ein, der nach langer Sperre und zwischenzeitlicher Erkrankung wieder im Sturm für Druck sorgen sollte. Doch Hadamar behielt sein konsequentes Abwehrspiel bei und damit kamen nur wenige Bälle in den zweiten 45 Minuten vor ihr Tor. Und genau so gelang es den Gastgebern immer wieder, mit ihren langen Bällen über das Mittelfeld hinweg ihre Stürmer in Szene zu setzen. Karbach fand kein wirksames Mittel dagegen und musste so in der 48., 52. und 63. Minute drei weitere Tore zum 4:0-Endstand hinnehmen.

„Da passte bei uns heute nicht viel zusammen. In allen Mannschaftsteilen war ein bisschen der Wurm drin. Was mich nur etwas wunderte, war der Eindruck, dass die am Vortag in der Halle eingesetzten Spieler kaum langsamer waren, als die Akteure, die am Wochenende frei hatten. Testspiele darf man aber nicht überbewerten, trotzdem nehmen wir die Eindrücke mit.“, so Torsten Schmidt nach dem Abpfiff.

Am kommenden Samstag gibt es den abschließenden Test beim VfL Alfter, dann beginnt mit dem Auswärtsspiel (kein Heimspiel, wie versehentlich gemeldet) am 25. Februar bei Borussia Neunkirchen im Saarland für die Karbacher wieder die Oberliga.