Karbach unterliegt gegen Fortis Hamburg

von Arno Boes

Wegen eines Motorschadens am Mannschaftsbus waren die Hamburger erst gegen 4 Uhr am Samstagmorgen in ihrem Quartier in Oberwesel angekommen. Im Spiel zeigten sich aber beide Teams von der ersten Sekunde an hellwach. Fortis hatte in den ersten 10 Minuten etwas mehr Ballbesitz, Karbach kam aber durch schnelle Konter mehrfach gefährlich vor das Gästetor. Ein zählbarer Erfolg sprang aber nicht dabei raus, was sich rächen sollte. Zwischen der 11. und der 20. Min. zeigten sich die Hamburger vor dem Karbacher Tor kaltschnäuziger und erzielten gegen die ausgespielte FC-Abwehr einen 0:3-Vorsprung, mit dem es auch in die Pause ging

In der zweiten Halbzeit – gespielt wurden 2 x 20 Minuten - hatten die Karbacher nichts mehr zu verlieren, machten nochmal Druck und kamen auch auf 2:3 ran. Mit dem vierten und fünften Tor der Hansestädter war dann aber die Entscheidung rund acht Minuten vor Schluss gefallen. Die beiden letzten Tore zum 3:6 dienten nur noch der Statistik.

Torsten Schmidt sah es mit einem lachenden und einem weinenden Auge: „Wir hätten natürlich gerne gewonnen. Aber die Hamburger hatten mit ihrer größeren Futsal-Erfahrung das bessere Ende für sich und stehen verdient im Halbfinale. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Oberliga und den Rheinland-Pokal. Die Liga-Partie am Mittwoch (29. März) ist schon logistisch eine Herausforderung, die meisten von uns müssen quasi dafür einen halben Tag Urlaub nehmen. Und im Pokal treffen wir am 2. Mai auf eine bärenstarke TUS Koblenz. Leider hat sich nun auch noch Enrico Köppen verletzt, aber das verfügbare Team hat in den letzten Spielen gute Ansätze gezeigt. Darauf müssen wir aufbauen und versuchen, die herausgespielten Chancen auch mal mit Treffern nutzen.“

Anpfiff ist beim FSV Jägersburg am 29. März um 19 Uhr, am kommenden Samstag (1. April) ist um 15.30 Uhr der SV Saar 05 Saarbrücken auf dem Quintinsberg zu Gast.