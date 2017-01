Abendführung im Wildfreigehege Wildenburg

Kempfeld. Am Freitag, 3. Februar, bietet das Wildfreigehege Wildenburg wieder eine der beliebten Abendführungen an. Die Teilnehmer dürfen neben der Führung durch den kleinen Rundweg die Wildtiere aus nächster Nähe kennenlernen. Die Tiere erhalten einige Leckerbissen. Außerdem kommen die Gäste in den Genuss einer gesonderten Wildkatzen- und Wolfsfütterung, bei der ebenfalls viel Wissenswertes über die Tiere zu erfahren ist. Geeignet für Jung und Alt. Schnell anmelden Um die Führung individuell zu gestalten, beschränkt sich das Angebot auf 20 Personen und es ist eine Anmeldung erforderlich. Anmelden können Sie sich jederzeit per E-Mail unter info@wildfreigehege-wildenburg.de oder telefonisch unter 0 67 86 / 72 12 (Mo - So von 9 - 17 Uhr). Die Kosten für die Abendführungen betragen 10 Euro für Erwachsene und 8 Euro für Kinder. Beginn der Führung ist um 16 Uhr und sie dauert ca. 2,5 Stunden. Das Team des Wildfreigeheges möchte den Gästen ein unvergessliches Erlebnis bieten.Am Freitag, 3. Februar, bietet das Wildfreigehege Wildenburg wieder eine der beliebten Abendführungen an. Die Teilnehmer dürfen neben der Führung durch den kleinen Rundweg die Wildtiere aus nächster Nähe kennenlernen. Die Tiere erhalten einige…

