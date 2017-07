Auslieferungsfahrer überfallen

Der Auslieferungsfahrer drehte dann nach einiger Zeit um und wollte zu seinem Fahrzeug zurückkehren. An der Einmündung des Waldweges in die L 160 stand in Fahrtrichtung Bruchweiler ein dunkler Kombi, Marke, Typ und Kennzeichen nicht bekannt. Aus dem Fahrzeug stiegen plötzlich zwei männliche Personen. Unvermittelt kam einer der Männer auf den Geschädigten zu und drehte ihm die Arme auf den Rücken. Der zweite Täter durchsuchte die Hose des Geschädigten und entnahm aus der Gesäßtasche den Geldbeutel. Aus diesem Geldbeutel entwendeten die Täter einen geringen Geldbetrag.

Zu Boden gestoßen

Der Geldbeutel wurde durch die Täter am Tatort zurückgelassen. Der Geschädigte wurde noch auf den Boden gestoßen und die Täter verließen fluchtartig mit hoher Geschwindigkeit den Tatort Richtung Bruchweiler. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Zu den Tätern kann er nur angeben, dass sie ca. 1,80 Meter groß waren und dunkle Haare hatten. Ein Täter trug eine blaue Hose, der andere eine schwarze Hose. Die Täter unterhielten sich ganz kurz untereinander in einer vermutlich osteuropäischen Sprache. Der Geschädigte bekam nur eine ganz kurze Anweisung sich ruhig zu verhalten in deutscher Sprache mit starkem osteuropäischem Akzent.

Die Kriminalpolizei Idar-Oberstein bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Aufklärung der vorliegenden Straftat. Sachdienlichen Hinweise können direkt an die Kriminalpolizei Idar-Oberstein unter der Telefonnummer 06781/568670 oder an die örtlich zuständige Polizeiinspektion gegeben werden. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer des Fahrzeuges der Forstverwaltung sich zu melden. Weiterhin wird um Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem betroffenen Bereich gebeten.