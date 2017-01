Moselland: Region gehört zu den Top-Reisezielen

Trier. Spektakuläre Landschaftsbilder, Sehenswürdigkeiten aus 2.000 Jahren, Weine von Weltruf und kulinarische Kompetenz machen das Moselland zu einem beliebten Reiseziel mit jährlich über zwei Millionen Übernachtungsgästen. Jetzt belegte die Region Mosel in einer bundesweiten touristischen Studie einen Spitzenplatz beim Thema Kulinarik und erhielt auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart beim ersten "Destination Brand Award" die Bronzemedaille in der Kategorie "Kulinarische Reisen". Als Sieger wurde die Destination München gekürt, Platz 2 ging an Bayern.