Auto auf Abwegen

Ein Bier, eine Familie, ein Erfolg

Bitburg. 200 Jahre und sieben Generationen: Die Bitburger Brauerei feiert in diesem Jahr Jubiläum mit Freibier und Tag der offenen Tür. Bis heute wird kein anderes Pils an deutschen Theken so oft gezapft wie Bitburger. Die Brauerei feiert in diesem Jahr ihre 200-jährige Erfolgsgeschichte mit der Bevölkerung an ihrem Stammsitz in der Eifel. 1817 von Johann Peter Wallenborn als…