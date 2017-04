Fuß vom Gas

Am Montag, 24. April, B 327, Hermeskeil; B 269, Hüttgeswasen; B 327 / K 100 - Gutenthal; B 327, Hermeskeil; am Dienstag, 25. April, L 1, Bollendorf-Weilerbach; L 151, Reinsfeld; K 64, Kröv; am Mittwoch, 26. April B 41, Nahbollenbach; B 422, Kirschweiler; L 46, Trier; am Donnerstag, 27. April, K 54, Wittlich-Neuerburg; B 268, Trier; B 49, Wittlich, am Freitag, 28. April B 51, Oberstedem; B 418, Langsur-Mesenich; B 51, Serrig.

Die Polizei weist darauf hin, dass sie außer den angekündigten Kontrollen weitere mobile und stationäre Geschwindigkeitsmessungen durchführen wird.