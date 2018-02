Heidensteil wird voll gesperrt

Illuminale bringt Licht in Kaiserthermen und Palastgarten

Trier. Die Lichtershow Illuminale lockt jedes Jahr Ende September Tausende in den Abendstunden zu einem Bummel durch die bunt erleuchtete Stadt. In diesem Jahr zieht die Illuminale am 28. und 29. September in die Kaiserthermen und den angrenzenden Palastgarten. Erstmals gibt es das Lichtspektakel an zwei Abenden und mit Fabian Lasarzik – ebenfalls eine Premiere – einen künstleri-schen Leiter. Die Illuminale 2018 ist Teil des rheinland-pfälzischen Kultursom-mers zu dem Thema "Industriekultur".