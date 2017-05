Idar-Oberstein: Messe schreibt erstmals schwarze Zahlen

Radklassiker führt zweimal durch die Eifel

Hellenthal. »Die Triptyque Ardennais ist das beste Rennen für junge Fahrer, die später in den Ein-Tages-Klassikern oder auf den großen Etappenrennen erfolgreich sein wollen.« Das stelle Profiradler Jan Braekevelt fest. der 2008 die Drei-Tages-Tour durch den Osten Belgiens gewann. Dabei musste Braekevelt auch die steilen Anstiege des Monschauer Landes bewältigen, schließlich war die Stadt Monschau erstmals als Durchfahrtsort dabei.Monschau/Hellenthal (Fö). Unter großer Teilnahme der Bevölkerung konnte die Gemeinde Hellenthal im Jubiläumsjahr 2016 Gastgeber einer Teiletappe sein und damit Veranstalter und Radsportler von sich überzeugen. Und das scheint gelungen, schließlich geht es bei der 51. Auflage von »Triptyque Ardennais« wieder durch Hellenthal - natürlich aber auch durch Monschau.Der Startschuss fällt am Freitag, 19. Mai, im belgischen Wirtzfeld in der Gemeinde Büllingen. Nur wenige Kilometer nach dem Start, der um 13 Uhr erfolgt, erreichen die 25 Radsportteams an Wahlerscheid deutschen Boden. Von dort geht es über Schöneseiffen nach Hellenthal, wo eine Sprintwertung ansteht. Richtung Giescheid dann messen sich die Radsportler erstmals an einer Bergwertung der zweiten Kategorie. Weitere geht es über Rescheid und Udenbreth zum Losheimergraben, ehe das Peloton wieder Belgien erreicht. Zielort ist nach 152 Kilometern Kelmis.Zum zehnten Mal kommt der Radklassiker für Nachwuchsathleten, die Ardenner Drei-Tages-Fahrt, nach Monschau. Im jährlichen Wechsel durchfahren nahezu 200 Radrenn-Profis die Kommunen Monschau, Bütgenbach und Eupen. So auch am Samstag, 20. Mai. Start ist um 13 Uhr an Botrange. Über Weywertz, Bütgenbach und Elsenborn geht es nach Kalterherberg, wo gegen 14 Uhr eine Bergwertung der zweiten Kategorie ausgetragen wird. Auf der Höfener Hauptstraße steht nur drei Kilometer später eine Bergwertung der ersten Kategorie an. Von dort geht es weiter nach Wahlerscheid und zurück nach Belgien. Über Gemeindegebiet von Büllingen und Bütgenbach werden die restlichen 90 Kilometer gefahren, ehe in Elsenborn das Ziel erreicht wird. Dort ist ein Rundkurs angesetzt, sodass die Linie, die die Etappe beendet, gleich viermal in Folge überfahren werden muss.Ein spannender Rennverlauf scheint garantiert.InformationenÜber 100 Ehrenamtler sind im Hellenthaler Gemeindegebiet im Einsatz, um die Strecke abzusichern - ähnliches geschieht in der Stadt Monschau. Näheres zu Durchfahrtszeiten, Straßensperrungen erfahren Sie am nächsten Mittwoch im WochenSpiegel.Giro d´Italia-Sieger Ivan Basso siegte 1998, Philippe Gilbert - Sieger zahlreicher Frühjahrsklassiker und Straßenweltmeister 2012 - stieg 2002 aufs Podium. Wer in diesem Jahr eines der begehrtesten Amateur-Straßenrennen Belgiens gewinnt, entscheidet sich nicht unerheblich in der Eifel. Begehrt ist - wie bei der Tour de France - das »Maillot Jaune«, das gelbe Trikot des Gesamtsiegers. Ein deutsches Team ist in diesem Jahr nicht am Start - dafür tritt aber Marcel Meisen aus Stolberg an.Das Peloton freut sich auf viele Radsportbegeisterte am Straßenrand.Drei Kommunen im WechselAuch künftig geht es an zwei von drei Renntagen durch die Nordeifel. Die Gemeinde Hellenthal ist dann Partner der Kommunen Kelmis und Büllingen. Im stetigen Wechsel ist man freitags Start-, Durchfahrts- und Zielort. Samstags geht es dann wie gehabt durch die Städte Eupen und Monschau sowie die Gemeinde Bütgenbach.

