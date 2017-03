Idar-Oberstein: Wieder Ärger am Bahnhof

Eintracht: Pokalschwung im Heimspiel gegen Worms mitnehmen

Stadt Trier. Nach der bitteren 3:2-Niederlage bewies der SV Eintracht Trier im Rheinlandpokalviertelfinale Moral. Mit 4:0 schlug man den Tabellenführer der Rheinlandliga, den FV Engers, verdient und deutlich. Nun folgt das nächste Heimspiel im Moselstadion, in dem die Trierer in diesem Jahr bisher noch ungeschlagen sind. Dem 2:2 gegen die zweite Garde des FCK folgten Heimsiege gegen Ulm und Offenbach. Nachdem jedoch auch die Konkurrenz in den vergangenen Wochen kräftig im Kampf um den Klassenerhalt punktet, wartet auf Trier das nächste Endspiel gegen Wormatia Worms (Samstag, 14 Uhr, Moselstadion).