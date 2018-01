Lezius verzichtet auf CDU-Kreisvorsitz

Der Kreisvorstand hat ihre Entscheidung mit großem Bedauern, aber auch Respekt aufgenommen. Zeugt sie doch nach Auffassung des Vorstandes von großem Verantwortungsbewusstsein für das Amt.

"Allergrößter Respekt"

Auch die Vorsitzende der Kreistagsfraktion Kirsten Beetz zollt der Bundestagsabgeordneten größten Respekt für ihre die Entscheidung. „Antje Lezius hat in den letzten zwei Jahren mit unglaublichem Engagement den Vorsitz der Kreis-CDU geführt, umso mehr verdient ihre Entscheidung den allergrößten Respekt“, so Beetz. „Ihr Engagement für die Region in vorderster Reihe war enorm“, so auch Landrat Matthias Schneider, „so war es ihrer Hartnäckigkeit in Berlin zu verdanken, dass der Ausbau der B 41 Gehör fand. Ihre Entscheidung bedauere ich, kann sie aber angesichts der Herausforderungen, vor denen unser Land steht, gut nachvollziehen.“

Frühauf: Finde es richtig



Auch Frank Frühauf, Oberbürgermeister von Idar-Oberstein, verweist auf die bundespolitischen Herausforderungen: „Als Bundestagsabgeordnete ist man praktisch die Hälfte des Jahres ohnehin in Berlin. Ich finde es richtig, wenn sich Antje Lezius angesichts der herausfordernden Zeiten dann auf ihr Bundestagsmandat konzentriert und das ebenfalls viel Zeit abverlangende Amt der Kreisvorsitzenden in neue Hände gibt.“

Wilhelm nominiert



Der Kreisvorstand hat Christian Wilhelm als Kandidaten für das Amt des Kreisvorsitzenden nominiert. Am16. Februar findet der Parteitag mit den Neuwahlen des Kreisvorstandes statt. „Christian Wilhelm hat bereits in den vergangenen 2 Jahren dem Kreisvorstand angehört und durch seine konstruktive und loyale Art überzeugt“, so Frank Frühauf, Oberbürgermeister von Idar-Oberstein. Auch Landrat Matthias Schneider begrüßt die Entscheidung des Vorstandes der Kreis-CDU. „Mit Christian Wilhelm kommt ein erfahrener und erfolgreicher Stadtbezirksgruppensprecher an die Spitze der Kreis-CDU“, so der Landrat.