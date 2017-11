Nahe-Brücke wird am Wochenende installiert

Triererin Simone Wildt erobert Berliner Filmszene

Stadt Trier. Die aus Trier stammende Bühnen- und Kostümbildnerin Simone Wildt arbeitet derzeit an einem ganz besonderen Filmprojekt mit: "4 Wände" erzählt die Geschichte zweier Menschen in der Großstadt. Trotz des Internets und der ständigen Verfügbarkeit in einer digitalisierten Welt sind beide auf sehr unterschiedliche Art einsam. Realisiert werden soll das Projekt durch eine Crowdfunding-Kampagne.