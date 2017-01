Orkanartige Böen und Schneeverwehungen

Die Unwetterwarnung gilt zunächst von heute 22 Uhr bis morgen 10 Uhr. Am Nachmittag zieht von Südwesten her Niederschlag auf, der zunächst oberhalb von etwa 400 m als Schnee fällt und sich in der Nacht zum Freitag intensiviert. Die Schneefallgrenze sinkt dann bis in tiefe Lagen. Dabei werden abgesehen vom Oberrhein um 5 cm Neuschnee erwartet, von der Eifel bis zum Westerwald, sowie im Hunsrück sind 10 bis 20 cm, in Staulagen auch 25 bis 30 cm möglich. Auch unwetterartige Mengen in diesen Bereichen über 15 cm in 12 Stunden sind nicht ausgeschlossen. Es muss mit STARKEN SCHNEEVERWEHUNGEN und Schneebruch gerechnet werden!