Verliebt wie Romeo und Julia

Unter der Leitung von Schauspielerin und Theaterpädagogin Kathy Becker startet das Projekt mit einem Einstiegswochenende am 4. und 5. Februar. Kurzentschlossene Jugendliche und junge Erwachsene können sich noch bis Montag, 30. Januar, zur Teilnahme anmelden. Das Einstiegswochenende mit ersten Proben findet am Samstag und Sonntag, 4. und 5. Februar statt, danach folgen Probenwochenenden am 25. und 26. März, 22. und 23. April sowie 13. und 14. Mai (jeweils von 11 bis 17 Uhr), außerdem Proben an Montagabenden am 27. März, 8. Mai und 15. Mai (jeweils ab 17 Uhr), alles in der Göttenbach-Aula. Nach der Generalprobe am Dienstag, 16. Mai, folgen am Mittwoch, 17. Mai, die Premiere und am Donnerstag, 18. Mai, eine Schulvorstellung. Informationen sowie Anmeldung beim Stadtjugendamt, Sabine Moser, Telefon 0 67 81 / 6 45 42 oder per E-Mail an jugendarbeit@idar-oberstein.de.