Mit großem Engagement und Wissensdurst schnupperten die Mädchen unter fachkundiger Anleitung in die Arbeitsbereiche der Zimmerer und Fachinformatiker des Fertighausunternehmens hinein.

„Frauen sind in unserer Branche sehr willkommen“, sagt Michael Groß, Leiter Personalwesen bei der DFH. „Wir freuen uns sehr, dass wir dies mit der Teilnahme am Girls' Day erneut demonstrieren konnten.“ In einigen Arbeitsbereichen, beispielsweise in Verwaltung und Bauplanung, weist die DFH schon heute einen relativ hohen Frauenanteil auf. In anderen, bislang eher männerdominierten Berufen, will das Unternehmen dagegen weiter Hemmschwellen bei Mädchen abbauen. Dazu dienen auch die bereits seit Jahren in der Region erfolgreich laufenden Schulpatenschaften mit gezielten Projekten für junge Leute.

Der Girls' Day ist ein 2001 bundesweit ins Leben gerufener Aktionstag, der langfristig dazu beitragen soll, den Anteil der weiblichen Beschäftigten in vermeintlichen „Männerberufen“ zu erhöhen. Einmal im Jahr öffnen Betriebe, in denen Frauen eher selten vertreten sind, ihre Türen. Mitmachen können Schülerinnen ab der sechsten Klasse. Auch im nächsten Jahr möchte sich die DFH wieder an dem „Mädchen-Zukunftstag“ beteiligen.