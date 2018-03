Schutzengel für hochschwangere Frau und Kleinkind

Opfer in Gespräch verwickelt und EC-Karte geklaut

Stadt Trier. Zu zwei besonders dreisten Trickbetrügen ist es am 25. September 2017 in der Targo Bank in Trier und am 29. Oktober 2017 in der Stadtsparkasse Trier gekommen. Die Polizei fahndet nun mit Bildern aus den Überwachungskameras nach den Tätern.