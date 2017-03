Geschafft: Kirner haben Abi in der Tasche

Als Motto hatten sich die Kirner für „ABI a Hero – Let`s become Legendary“ entschieden. Am Freitag schwitzte so mancher Kirner Gymnasiast bei den Abiturprüfungen. Am Abend standen die Ergebnisse des Kirner Gymnasiums (700 Schüler und 52 Lehrer) fest. Marie Fuchs aus Meckenbach schaffte die Traumnote 1,1. Gloria Gerhardt aus Meckenbach und Julian Göpel aus Simmertal waren ihr dicht auf den Fersen. Nach der Bekanntgabe gab es den traditionellen Autokorso, und danach feierte die Stufe bei im Oberhauser Bürgerhaus bis in die frühen Morgenstunden. Der Abi-Streich soll in den nächsten Tagen folgen.

Abistreich folgt noch

Am Freitag, 31. März, um 11 ist Abi-Entlassfeier im Gesellschaftshaus, und am Samstag, 1. April, folgt der legendäre Abi-Ball in der Sporthalle Kyrau. Darauf freuen sich die Absolventen Ann-Cathrin Albrecht (Weitersborn), Maximilian Angene (Merxheim), Alper Bekdemir (Kirn), Annika Bender (Hochstetten-Dhaun), Erik Bondar (Simmertal), Sian Brumm (Meckenbach), Fabienne Karin Brzoska (Bundenbach) Philipp Buchholz (Kirn), Geraldine Buchhorn (Meddersheim), Angelina Caterina Ingrid Cammalleri (Simmertal), Michelle Deflize (Simmertal), Rika Luisa Dörr (Hennweiler), Jamie-Lee Dreher (Rhaunen), Elena Dressel (Kirn), Stefanie Enns (Rhaunen), Janek Lennard Fabian (Bruschied), Katharina Fey (Bundenbach), Lisa Fey (Oberhausen), Sophie Fey (Bundenbach) Mike Freisem (Kirn), Marie Fuchs (Meckenbach), Gloria Gerhardt (Meckenbach), Julian Göpel (Simmertal), Pauline Hahn (Berschweiler), Anna Hähn (Bundenbach), Anja Härter (Hausen), Johnas Adolf Henrich (Otzweiler), Saskia Hess (Kirnsulzbach), Christian Hill (Berschweiler), Saskia Jacoby (Oberhausen), Daniel Jung (Hennweiler), Carolin Kauer (Sulzbach), Anna-Lena Klein (Griebelschied), Patrick Nico Krzyzowski (Hennweiler), Moritz Kuhn (Rhaunen), Philipp Adolf Herbert Lagrange (Kirn), Franziska Christina Leber (Hochstetten-Dhaun), Nadja Leier (Seesbach), Christopher-André Lerner (Hennweiler), Lisanne Karla Barbara Lörke (Bergen), David Manasjan (Kirn), Maximilian Maschtowski von Kolovrat (Bad Sobernheim), Nina Molter (Hahnenbach), Yule Müller (Oberhausen), Erik Nickel (Hahnenbach), Itua Tamy Rose Omosigho (Kirnsulzbach), Fabian Ostwald (Kirn), Ali Eren Özdemir (Kirn), Selina Paal (Berschweiler), Tobias Pitsch (Schwarzerden), Maximilian Porr (Oberhausen), Annika Reidenbach (Simmertal), Alexander Saßhoff (Martinstein), Jonas Scheffler (Merxheim), Lea Schindler (Hahnenbach), Hannah Elsie Lina Schmidt (Wickenrodt), Leah Benita Schwenk (Hennweiler), Madeleine Sordon (Bärenbach), Florian Treyse (Hennweiler), Linda Ulrich (Bergen), Charlotte-Sophie Völker (Bundenbach), Kristian Voll (Rhaunen), Carina Wagner (Kirn), Christopher Wahl (Kirnsulzbach), Martin Reinhold Welk (Rhaunen), Vanessa Wiens (Rhaunen), Alix Wöllstein (Becherbach), Nils-Eric Zerfaß (Kirn). Foto: Sebastian Schmitt