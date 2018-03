Hurra, die Post ist (wieder) da

Er wies darauf hin, dass die beiden Post-Standorte unverzichtbare Bestandteile der kommunalen Infrastruktur für die beiden kooperierenden Mittelzentren Kirn und Bad Sobernheim sind und darüber hinaus zahlreiche Einwohner in umliegenden Gemeinden mit versorgen.

Die Deutsche Post AG stieg unverzüglich in die Suche nach entsprechenden Anschlussregelungen für beide Standort ein. Über den Stand der Dinge haben Denis Alt und der Regionale Politikbeauftragte der Deutschen Post AG, Bernd Dietrich, kürzlich in Mainz beraten. „Erfreuliche Nachricht dabei: In beiden Fällen sind Anschlussregelungen ohne zeitliche Unterbrechung gefunden worden. In Bad Sobernheim wird ab dem 12. April, in Kirn ab dem 1. Juni ein neuer Betreiber seinen Dienst aufnehmen“, teilt Alt mit.