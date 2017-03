Kirn: Frau und Kleinkind bei Unfall verletzt

Der Fahrer des VW Passat, der mit einem Tandemanhänger voller Edelsplitt in Richtung Bad Kreuznach unterwegs war, blieb unverletzt. Die 56-Jährige und Kleinkind, das hinten im Wagen war, wurden verletzt ins Krankenhaus Idar-Oberstein gebracht. In der Kirner Innenstadt brach zeitweise der Verkehr zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der B 41 in Höhe der Fuchs Hydraulik. Die Opelfahrerin war in Richtung Idar-Oberstein unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und in den Gegenverkehr geriet. Der in einem Passat entgegenkommende Fahrer aus dem Saarland hatte das Manöver zwar noch bemerkt, verhindern konnte er den Zusammenstoß jedoch nicht mehr. Der Opel krachte mit voller Wucht in den vollbeladenen Anhänger. Der Aufprall war so heftig, dass es den Anhänger in Stücke Riss und sich der Kies auf der Bundesstraße verteilte, beim Opel die Fahrertür und ein Rad abrissen und alle Airbags zündeten. „Hier war viel Glück im Spiel, dies hätte auch schnell Tote geben können“, bezeichnete ein Polizeibeamter das Trümmerfeld. Foto: Schmitt