Vermisster aus Guldental ist wieder da

Der Vermisste war am vergangenen Montagvon einem Spaziergang in Guldental nicht zurückgekehrt. Eine Streife der Polizeiinspektion Bad Kreuznach konnte den Mann gestern Morgen in einer Pension in Bad Kreuznach antreffen, in der er übernachtet hatte. Sein Verschwinden hatte persönliche Gründe.