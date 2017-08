Zeitgleich zwei Unfälle

Starterfeld der Extraklasse

Hillesheim. Mit erneuter sportlicher Aufwertung durch den Deutschen Motorsport Bund (DMSB), startet der MSC Oberehe seine 46. Auflage der Rallye Oberehe mit dem passenden Slogan – flat out –, als Lauf zum DMSB Rallye Pokal R70 am Samstag, 05.August auf dem Marktplatz in Hillesheim. Die Veranstaltung des MSC Oberehe ist seit Jahren einer der absoluten Klassiker im Deutschen Rallyesport und verspricht auch bei der 46.Auflage ein Absolutes Top Event zu werden Aufgrund der sportlichen Aufwertung dürfen in diesem Jahr wieder bis zu 70 KilometerBestzeitprüfungen unter die Räder genommen werden. "Wir freuen uns auf die erneute Vergabe des sportlichen Prädikats, und stellen uns gerne der großen organisatorischen Herausforderung", kommentiert der MSC Vorsitzende Wolfgang Bürgel aus Basberg. Die Fans dürfen sich auf ein großes Starterfeld mit Piloten aus dem gesamten Bundesgebiet sowie aus dem europäischen Ausland freuen. Insgesamt starten nahezu 120 Rallyefahrzeuge aus fünf Nationen am Samstag in Hillesheim. Das neben dem Motorsport bei der Rallye Oberehe auch kräftig gefeiert wird ist sicherlich allen Fans schon längst bekannt. Die große Rallyeparty startet am Samstag ab 20.00 Uhr bei freiem Eintritt in der Markthalle Fanpakete und Programmhefte mit ausführlichen Zuschauerinformationen und Starterliste sind am Samstag ab 9.00 Uhr im Fanshop an der Markthalle in Hillesheim erhältlich. Das Programm : Freitag, 4. August: Ab 17.00 Uhr technische Abnahme der Rallyeboliden auf dem Marktplatz Hillesheim mit Bewirtung und Benzingesprächen. Samstag, 5. August: 12.00 Uhr Start der 46. ADAC Rallye Oberehe vor Markthalle Hillesheim mit Fahrervorstellung und Interviews;n ab 12.15 Uhr Start der Wertungsprüfungen mit Top Zuschauerpunkten; ab 17.30 Uhr Zielankunft 1. Teilnehmer Zielpodium vor der Marthalle; ab 20.30 Uhr Start zur großen Rallyeparty in der Markthalle mit Siegerehrung bei freiem Eintritt

