Lions-Kalender: Das sind die Losnummern vom 2. Dezember

Schnee verwandelt Trier in Winterwunderland

Stadt Trier. Pünktlich zum ersten Advent hat der Winter Einzug in Trier gehalten und die Moselstadt in ein weiß-glänzendes Wunderland verwandelt. Sie haben auch winterliche Impressionen aus der Stadt Trier oder der Region? Schicken Sie uns Ihre Bilder doch mit Nennung Ihres Namens an folgende Adresse: red-trier@tw-verlag.de (Stichwort: Winterbilder). Wir freuen uns!