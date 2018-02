Mehrere Personen bei Auffahrunfall auf L 150 verletzt

Größter Drogenfund in Trier: Drei Männer angeklagt

Trier. Ende September war der Polizei ein Schlag gegen örtliche Drogenhändler gelungen: Die Beamten konnten 93 Kilo Marihuana in einer Garage in Trier-Nord sicherstellen (wir berichteten). Es handelte sich bei dem Fund um die größte jemals in Trier sichergestellte Drogenmenge. Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage gegen drei Männer im Alter von 20, 23 und 39 Jahren erhoben.