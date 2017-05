mn 31. Mai 2017 Artikel teilen





Heifelswieß oder eelätzich?

Manni kallt platt. Das Doppel-E hat im Ripuarischen ganz besondere Bedeutung, es entspricht in etwa dem hochdeutschen Eigenschaftswort „eigen“, also „für sich sein“, sich selbst genügen. Selbstgespräche heißen in der Eifel „Eekall“. Wer gedankenverloren in die Gegend starrt, ohne etwas Bestimmtes anzugucken, „hätt de Eekick“. Wem alles gleich ist, sagt: „Datt öss me eenz.“ Wenn zwei das selbe wollen, „senn se sich eenz“.