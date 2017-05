Während des Ganges

Hoffnungswoche startet auf der Fazenda

Boppard. 43 junge Männer von vier verschiedenen Kontinenten kamen am Montag, 22. Mai, in Boppard auf der Fazenda da Esperança zusammen mit den Gründern der christlichen Gemeinschaft an. Hier werden sie eine Woche lang verschiedene Aktionen machen, um ihre Hoffnung und Lebensfreude mit den Menschen in der Region zu teilen. Der Besuch in Boppard ist Teil einer dreimonatigen Reise, bei der die Gruppe alle Fazendas in Europa ansteuert.

