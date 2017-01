Die neusten Trends rund ums »Ja-Wort«

Welche Farben und Mottos sind bei Feiern angesagt? Und was wird Trend in diesem Jahr? Antworten auf diese Fragen und mehr bekommen Heiratswillige und alle, die eine andere »große Sause« planen, am Wochenende in Simmern: Dann findet die sechste Festtags- und Hochzeitsmesse in der Hunsrückhalle statt. Rund 50 Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen rund um Trauung, Flitterwochen und festliche Anlässe aller Art.

An beiden Tagen können sich Besucher in aller Ruhe über die neuesten Trends informieren. Dazu findet an beiden Tagen zwischen 12 und 16 Uhr zu jeder vollen Stunde ein Programmpunkt auf der Bühne statt. Neben Hochzeits- und Partymode können auch Kommunionskleider und bei den Modenschauen bewundert werden. Außerdem geben eine Reihe von Bands und Hochzeitssängern eine Kostprobe ihres Repertoires. Der Eintritt kostet fünf Euro inklusive eines Glücksloses mit der Chance auf attraktive Gewinne im Gesamtwert von 1 000 Euro.

Info: www.hochzeitsmesse-simmern.de