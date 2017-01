Kunst und Kuchen

Die im Rahmen des Projektes „Jedem Kind seine Kunst“ des Bildungsministeriums Rheinland-Pfalz entstandenen Grafiken, Drucke und Kunstwerke sind in den kommenden Wochen jeweils mittwochs am 1., 8. und 15. Februar in der Zeit von 13 bis 15 Uhr in der Rosenberg-Schule zu bestaunen.

Eine Dokumentation der theoretischen Grundlagen zum Siebdruck und zum Entwicklungsprozess rundet die Ausstellung ab. Den kulinarischen Rahmen bildet das Kuchen- und Kaffeeangebot des Schulcafes der Rosenberg-Schule. Vorbestellungen bei größeren Gruppen erbeten unter 06531-9719210 oder per Mail an info@Rosenberg-Schule.de.

Der Eintritt ist frei, einige Kunstdrucke und Grafiken stehen zum Verkauf. Die Ausstellung ist außerdem geöffnet am Elternsprechtag der Rosenberg-Schule mit Unterstützung des Schulelternbeirates, der Oberstufen-Vertretung und des Fördervereins der Rosenberg-Schule e.V. am Freitag, dem 03.02.2017 in der Zeit von 13.00 bis 17.00 Uhr. Das Foto zeigt die Klasse 9 der Abschlussstufe mit der Künstlerin Lydia Oermann (Köln). Foto: FF