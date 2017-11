Einbruch in Haus in Andel

Andel. Bisher unbekannte Täter nutzten in der Zeit vom 11. bis einschließlich 13. November die Abwesenheit der Hausbesitzer in der Straße „Am Ring“ in Bernkastel-Andel aus, brachen eine Kellertür auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Im Keller- und Wohnbereich traten sie vermutlich verschiedene Türen auf und durchsuchten die dort aufgestellten Möbel nach Schmuck und Bargeld. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. Die Polizei fragt, wem möglicherweise Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind. Hinweise an die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues, Tel. 06531 / 952 70. Bisher unbekannte Täter nutzten in der Zeit vom 11. bis einschließlich 13. November die Abwesenheit der Hausbesitzer in der Straße „Am Ring“ in Bernkastel-Andel aus, brachen eine Kellertür auf und drangen in das Einfamilienhaus ein. Im Keller- und…

