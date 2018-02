Anrufer löste Großeinsatz aus

Schlägereien zu Karneval

Ahr. Die Karnevalstage gingen im Kreis Ahrweiler mit einigen Schlägereien einher. Am Freitagabend wurde ein 18-Jähriger aus Wehr im Festzelt in Bad Neuenahr durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er mit der Ex-Freundin des Schlägers, der aus Remagen stammt, etwas getrunken hatte. Ein 20-jähriger Mann aus Sinzig wurde bei der gleichen Veranstaltung ebenfalls durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Er gab an, dass er "urplötzlich und ohne Grund" von einem Unbekannten angegriffen worden sei. Weil er eine Frau "angemacht" haben soll, wurde ein 19-Jähriger Dedenbacher im Bad Neuenahrer Festzelt ebenfalls attackiert. Er bekam zunächst eine nSchlag auf den Hinterkopf und anschließend ins Gesicht, so dass seine Nase blutete. Ebenfalls in Bad Neuenahr wurde am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr eine 59-jährige Frau in einer Gaststätte geschlagen. Klar artikulieren konnte sie den Fall wohl allerdings nicht. Die Polizei vermeldet: "Bei einem Wert von über zwei Promille Atemalkohol muss die Ausnüchterung abgewartet werden, um eine verlässliche Sachverhaltsschilderung der Geschädigten zu erhalte." Bei einer Veranstaltung in Remagen bot eine Person am Samstagabend die ganze Palette schlechten Benehmens. Da er bei einer Veranstaltung aggressiv auftrat, erteilt der Veranstalter ihm Hausverbot. Dem kam die Person jedoch nicht nach. Der Polizei gegenüber verweigerte sie außerdem die Angabe der Personalien und beleidigte die Polizisten. Diese wollten die Person daraufhin in Gewahrsam nehmen, wogegen sie Widerstand leistete. Im Gewahrsam wurde ein Beamter durch einen Tritt in den Unterleib leicht verletzt. In Kesseling wurden am Samstag nach dem Karnevalsumzug bei zwei Handgemengen zwei Personen leicht verletzt. In Reifferscheid kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zweier Männer, wobei laut Polizei "auch diverse Einrichtungsgegenstände des Veranstaltungsraumes in Mitleidenschaft gezogen wurden".Die Karnevalstage gingen im Kreis Ahrweiler mit einigen Schlägereien einher. Am Freitagabend wurde ein 18-Jähriger aus Wehr im Festzelt in Bad Neuenahr durch einen Faustschlag ins Gesicht verletzt. Ihm wurde zum Verhängnis, dass er mit der…

