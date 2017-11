CDU-Geschäftsstelle durchsucht

Die CDU-Kreisvorsitzende Anke Beilstein informierte die Parteimitglieder in einem Rundschreiben - liegt dem WochenSpiegel vor - mit folgendem Wortlaut: "Ich möchte Sie aktuell darüber informieren, dass im Zusammenhang mit den Parteispenden durch Herrn Werner Mauss und der Aufhebung der Immunität von Peter Bleser die Staatsanwaltschaft nicht nur in der Bundesgeschäftsstelle in Berlin und der Landesgeschäftsstelle in Mainz, sondern auch in der Kreisgeschäftsstelle in Cochem vorstellig geworden ist. Wir sind davon überrascht worden, haben aber selbstverständlich bereitwillig Auskunft erteilt und alle gewünschten Unterlagen zur Verfügung gestellt, da wir nichts zu verbergen haben."

Foto: Zender