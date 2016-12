Deutsch-chinesische Liaison

Breitscheidel knüpfte mit seiner Frau bei den politisch Verantwortlichen in China Kontakte und stieß auf Begeisterung. Nicht nur an der Region als Urlaubsziel, sondern auch an einem kulturellen Austausch. "Die Chinesen würden gerne beim Schüleraustausch mit uns zusammenarbeiten aber auch im wirtschaftlichen Bereich", erzählt Breitscheidel. Und er hat bereits konkrete Einladungen in der Tasche. So sind von der chinesischen Stadt Yizhou 30 Cochemer Schüler und fünf Lehrkräfte zu einem Austausch in die rund 600.000 Einwohner zählende Stadt im autonomen Gebiet Guangxi eingeladen. Im touristischen Bereich sieht Chunlin Yin enormes Potential. "Chinesen lieben die Mosel und die Karl-Marx-Stadt Trier. Hier könnten Hotels und Pensionen in der Region Cochem enorm profitieren."

Stadtbürgermeister Wolfgang Lambertz: "In einem Schreiben der Stadt Yizhou wurde uns angeboten, die Beziehungen der beiden Städte aufzunehmen und hierbei besonders den Austausch von Schülern und Jugendlichen zu fördern. Dieses Angebot haben wir gerne angenommen und werden nun in einem offiziellen Schreiben an die Stadt die nächsten Schritte anregen." Breitscheidel: "Die politisch Verantwortlichen in China freuen sich riesig auf die neuen Freunde an der Mosel."

Foto: Zender