26. April 2017





Einbrüche aufgeklärt

Tatverdächtige ermittelt

Cochem. Die Cochemer Polizei hat zwei Tatverdächtige für Einbrüche in Tankstellen in Bruttig-Fankel, Auderath und in Gewerbebetriebe in Cochem-Brauheck ermittelt.