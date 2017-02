Erfolgreiche Vermisstensuche

Tarifverhandlungen ergebnislos vertagt

Salmrohr. In der andauernden Tarifauseinandersetzung zwischen der Firma Unilux und der IG Metall ging der Konflikt am Mittwoch, 15. Februar, in die nächste Runde. Nachdem es den Tarifpartnern im Dezember nicht möglich war, ein Ergebnis zu erzielen, wurden die Verhandlungen nun fortgeführt. Es bestand die Hoffnung auf einen schnellen Kompromiss. Es geht u.a. um die Forderung einer Lohn- bzw. Gehaltserhöhung von 7 Prozent und eine Erhöhung der Spätschichtzulage auf 5 Prozent. Doch auch diesmal wurden die Verhandlungen ergebnislos vertagt. Gewerkschaftssekretär Patrick Georg: "Es gab zwar einige kleinere Annäherungen. Bei den Kernforderungen war der Arbeitgeber aber nicht dazu bereit sich zu bewegen." Ein neuer Verhandlungstermin steht noch nicht fest. In der andauernden Tarifauseinandersetzung zwischen der Firma Unilux und der IG Metall ging der Konflikt am Mittwoch, 15. Februar, in die nächste Runde. Nachdem es den Tarifpartnern im Dezember nicht möglich war, ein Ergebnis zu erzielen, wurden die…