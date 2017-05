Inklusiver Wandertag

PKW-Brand nach technischem Defekt

VG Thalfang . Am Freitag, 26. Mai, befuhr kurz vor 8 Uhr ein 64-jähriger Fahrzeugführer die B 327 von Hermeskeil kommend in Richtung Thalfang. In Höhe der Einmündung nach dem Forsthaus Röderbach geriet sein Ford C-Max aufgrund eines technischen Defektes in Brand.