Jeder Vierte zu schnell unterwegs

Trierer Lehrer an Tuberkulose erkrankt

Stadt Trier. Bei einem Lehrer einer Realschule Plus in der Stadt Trier ist eine ansteckungsfähige Lungentuberkulose diagnostiziert worden. Der Lehrer ist seit Mitte November krankheitsbedingt nicht im Dienst. Am Montag, 27. November, erhielt das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Trier-Saarburg die Bestätigung, dass die Person an Tuberkulose leidet.