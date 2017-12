Kreisverwaltung wird Multi-Center

Anfragen aus dem Landkreis Altenkirchen können ab sofort und für den Landkreis Bernkastel-Wittlich ab Februar 2018 durch das 115-Service-Center der Kreisverwaltung in Cochem beantwortet werden. Dadurch erhöht sich der Kreis der 115-Teilnehmer, dessen Service bisher rund 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz nutzen können. "Für uns bedeutet die 115 echter Bürgerservice. Auch im digitalen Zeitalter bleibt das Telefon ein wichtiger Kanal der Verwaltung. Mit der leicht zu merkenden 115 entfällt für die Bürger die aufwändige Suche nach Zuständigkeiten und Telefonnummern. Ich kann jeder Verwaltung nur empfehlen, sich dem 115-Verbund anzuschließen", betont Landrat Manfred Schnur.

Was kann die 115?

Die 115 ist die erste Anlaufstelle für Fragen aller Art. Egal ob zum Elterngeld, zur Kfz-Anmeldung oder zum Wohngeld: Von Montag bis Freitag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr können Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen aus den betroffenen Landkreisen mit einem Anruf bei der 115 ihre Fragen an die Verwaltung schnell und zuverlässig klären. Anders als in einer Telefonzentrale oder Vermittlung beantworten die Ansprechpartner des 115-Servicecenters mit Hilfe einer Wissensdatenbank den Großteil aller Anfragen abschließend. Lokale Besonderheiten können bei jeder Leistungsbeschreibung ergänzt werden. Damit ist gewährleistet, dass jedes 115-Servicecenter auch häufige Fragen zu jeder anderen teilnehmenden Verwaltung beantworten kann.

Servicecenter schafft Synergieeffekte

Durch die Kooperation werden die telefonischen Anliegen an die angeschlossenen Verwaltungen wie in einem eigenen Service-Center beantwortet. Ist eine abschließende Auskunft am Telefon nicht möglich, können die Gespräche, eventuell Rückfragen oder auch E-Mails unmittelbar an die Kooperationsverwaltungen weitergeleitet werden. Die Anfragen werden im Service-Center Cochem vorerst noch mit dem aktuellen Personalbestand im bestehenden Center bearbeitet. Mit zunehmender Bekanntheit der 115 kann eine Aufstockung notwendig werden. Da ein solches Center Synergieeffekte in die gesamte Verwaltung hat, ist dies eine Rechnung die aufgeht - wie Wirtschaftlichkeitsberechnungen von größeren Centern bereits belegen.

