Oster ist neuer SPD-Kreisvorsitzender

Start in ein schneereiches Winterwochenende

Wallenthaler Höhe. Nun ja, der Auftakt hat vielleicht so manchen Autofahrer etwas genervt, doch dafür darf man sich nun auf ein schneereiches Wochenende freuen. Und Schnee hat es reichlich gegeben: In der Nacht sind in Udenbreth am Weißen Stein stolze 60 Zentimeter zusammen gekommen.