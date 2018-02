Einbruch in Café

Mayen. In der Nacht von Sonntag auf Montag, 18. auf 19. Februar, ist in ein Café "Am Brückentor" in Mayen eingebrochen worden.Unbekannte Täter zerstörten eine Glasscheibe, um sich Zugang zu dem Café zu verschaffen. Anschließend wurden zwei Spielautomaten aufgebrochen und das darin befindliche Bargeld entwendet. Hinweise an die Polizei in Mayen unter 0 26 51 / 80 10. Them…