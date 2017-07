Und noch ein Kandidat…

Am Dienstagabend hat sich, nach Informationen unserer Zeitung, der SPD-Vorstand für Hans Bleck aus Cochem als Kandidat ausgesprochen. Der Rechtsanwalt soll in einer Mitgliederversammlung am 20. Juli offiziell nominiert werden.

Die Wahl des neuen Bürgermeisters der Verbandsgemeinde Cochem findet gleichzeitig mit der Bundestagswahl am 24. September statt. Bei der großen Anzahl an Bewerbern ist eine Stichwahl wahrscheinlich. Dieser Termin ist drei Wochen später geplant. Egal, wer letztlich Bürgermeister in der Verbandsgemeinde Cochem wird. Er wird weniger verdienen als Helmut Probst. Der bekommt im Moment die Besoldung B 4 (7.727,31 Euro). Da die Einwohnerzahl der VG sich in den letzten Monaten aber unter 20.000 gefallen ist, wird der neue Bürgermeister "nur" noch die Besoldungsstufe B 2 (6.893,97 Euro) erhalten.

Wer sich noch bewerben will; hier geht's zur Ausschreibung: https://www.vgcochem.de/vg_cochem/Aktuelles/Stellenausschreibungen

Foto: privat