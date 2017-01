Wer macht weiter?

Die Zukunftsallianz Cochem-Zell (ZaC) hat sich - um einer älter werdenden Gesellschaft zu begegnen - deshalb unter anderem das Thema "Fachkräftesicherung" in der Tourismusbranche auf die Fahnen geschrieben. "Ohne die Möglichkeit einzukehren, werden die Touristen wegbleiben", führte Landrat Manfred Schnur im Rahmen des 2. ZaC-Neujahrsempfangs an. Weitere Zukunftsthemen, die allerdings sehr kurzfristig wirken können, sind der Investitionsstau in Hotels und Gaststätten sowie nicht zuletzt die Regelung der Betriebsnachfolge. Bereiche, die bei der ZaC ebenfalls auf der Agenda stehen. Alleine im Bereich der IHK Koblenz stehen in den kommenden zehn Jahren 8.000 Betriebe zur Übergabe an. Ein Umstand, der in einem Vortrag über den Unternehmenswert und mögliche Stellschrauben angerissen wurde.

