Wird die Sauna im Freizeitzentrum Cochem geschlossen?

Bei Live-Musik Weine probieren

Bad Münstereifel. Die Stadt Euskirchen feiert am Wochenende, 26. bis 28. Mai, zum neunten Mal das bei der Bevölkerung beliebte Weinfest mit Winzermarkt auf dem Klosterplatz in Euskirchen. Der Event-Agentur Harald Boom Promotion ist es gelungen, mit Unterstützung des Stadtmarketingvereins »z.eu.s« wieder ein buntes Weinfest-Programm mit sieben Winzern aus vier Anbaugebieten zu organisieren. Neben zwei neuen Weinbaubetrieben aus Rheinhessen und einem neuen Betrieb von der Mosel sind auch die Winzer aus dem Vorjahr wieder dabei. Zum sechsten Mal in Folge kann der Veranstalter seinen Gästen auch wieder Weine vom Elfenhof aus dem Burgenland in Österreich präsentieren. Wie gewohnt werden dazu Wurst- und Fleisch-Spezialitäten vom Grill gereicht. Ein Stand mit Flamm-Lachs, ein Food-Truck mit Baumstriezel und Flammkuchen sowie ein Crepes- und Käsestand mit Schinken runden das gastronomische Angebot ab.Ein buntes und abwechslungsreiches Musik- und Showprogramm wird auf der Bühne vor der »Galleria« drei Tage lang präsentiert: Überwiegend werden Double- und Cover-Shows live dargeboten: Roger-Whittaker-Double, Carlos-Santana-Double, Julio-Iglesias-Cover-Show mit Francisco Ordonez, dem sympathischen Spanier und seinen spanischen Gitarren sowie Gesangsshows. Auch Sängerin Jolina Carl steht am Freitag und Sonntag auf der Bühne und singt Oldies, Pop- und Country-Hits. Eine weitere Sängerin ist aus Dorsten eingeladen: Verena Itze singt Musical-Hits und Oldies. Für deutsche Schlager reist Desiree Stahl an. Aber auch verschiedene Motto-Shows sind wieder angekünigt: „70ger-Jahre Show“, „English Stars“ „Spanische Musikshow“ werden präsentiert.Wein wird am Freitag von 15 bis 24 Uhr ausgeschenkt, am Samstag von 13 bis 24 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Die Auftrittszeiten der Künstler und Musiker auf der Bühne enden jeweils am Freitag und Samstag um 22 Uhr bzw. Sonntag um 19 Uhr. Die Stadt Euskirchen feiert am Wochenende, 26. bis 28. Mai, zum neunten Mal das bei der Bevölkerung beliebte Weinfest mit Winzermarkt auf dem Klosterplatz in Euskirchen. Der Event-Agentur Harald Boom Promotion ist es gelungen, mit Unterstützung…

weiterlesen