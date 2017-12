Wo ist der Weihnachtsbaum?

Einbrecher in der Innenstadt

Mayen. In den vergangenen Tagen hat es in der Mayener Innenstadt einen Einbruch und einige Einbruchsversuche gegeben.Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag, 11. auf 12. Dezember, kam es in der Westbahnhofstraße zu einem Einbruch in ein zu der Zeit leerstehendes Wohnhaus. Die Täter entwendeten vornehmlich Werkzeuge und ein größeres Gemälde, das beim…