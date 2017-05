Legal Highs: Drogenkick per Mausklick

Trier. In der Region Trier gab es bereits mehrere Todesfälle nach dem Konsum von »Legal Highs«. Die Risiken werden oftmals unterschätzt. Die Arbeitsgemeinschaft »Jugendschutz in der Region Trier« hat deshalb in Kooperation mit Studierenden der Hochschule Trier und Dietmar Wagner, Chef der DAK-Gesundheit in Trier, Info-Materialien entwickelt, die junge Menschen in der Region über die Gefahren des Konsums von »Legal Highs« aufklären sollen.